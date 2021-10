148ème Fête des Grands Vins de Bourgogne Beaune, 19 novembre 2021, Beaune.

148ème Fête des Grands Vins de Bourgogne 2021-11-19 – 2021-11-20 Palais des Congrès de Beaune Avenue Charles de Gaulle

Beaune Côte-d’Or

18 18 EUR Dans le cadre de la Vente des Vins des Hospices de Beaune, la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) organise la 148ème Fête des Grands Vins de Bourgogne , au Palais des Congrès de Beaune.

Cette Fête est l’une des plus anciennes manifestations du genre, où toute la profession se donne rendez-vous pour vous faire apprécier le dernier millésime, et la maturité des plus anciens.

Toutes les appellations de la Grande Bourgogne, de Chablis au Beaujolais en passant par les Grands Crus de la Côte d’Or, vous sont proposées à la dégustation.

Une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir la magie des terroirs bourguignons.

cavb@cavb.fr +33 3 80 25 00 25 http://www.fetedesgrandsvins.fr/

