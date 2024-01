Rencontre : Centre Havrais de Recherche Historique 148 Rue Victor Hugo Le Havre, jeudi 1 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01

Le Centre Havrais de Recherche Historique vient présenter le nouveau « Cahier Havrais de Recherche Historique », en présence de la présidente Marie-Françoise Rose et avec les interventions des chercheurs-conférenciers qui aborderont les thèmes suivants :

Jacques DEFORTESCU : Les 50 ans de création des CLEC (Centres de loisirs et d’échanges culturels)

Anne-Marie WUTHRICK : La Revanche (1871-1914) en passant par la chanson, ici au Havre et ailleurs

Pierre BEAUMONT : Firmin Kaiser (1828-1897), photographe havrais et sa dynastie .

Tout public

Entrée libre, sur inscription

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie