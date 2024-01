Rencontre-Lecture : Frédéric Forte 148 Rue Victor Hugo Le Havre, mardi 30 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:00:00

fin : 2024-01-30

Poète et membre de l’OULIPO Frédéric Forte a rédigé depuis des années de nombreux textes dans la forme 99 notes préparatoires : des poèmes-essais à la fois légers et sérieux, plus ou moins profonds, qui tentent d’épuiser un sujet par le travail de la langue. Ainsi le lecteur découvre 99 notes préparatoires au Pays des Merveilles, à l’idée du Nord, au commerce de proximité ou encore à un cabinet de curiosités.

Autant « d’exercices de style » pour un ouvrage à la forme littéraire étonnante.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

Poète et membre de l’OULIPO Frédéric Forte a rédigé depuis des années de nombreux textes dans la forme 99 notes préparatoires : des poèmes-essais à la fois légers et sérieux, plus ou moins profonds, qui tentent d’épuiser un sujet par le travail de la langue. Ainsi le lecteur découvre 99 notes préparatoires au Pays des Merveilles, à l’idée du Nord, au commerce de proximité ou encore à un cabinet de curiosités.

Autant « d’exercices de style » pour un ouvrage à la forme littéraire étonnante.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

.

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie