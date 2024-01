Signature : Jordan Lemarchand 148 Rue Victor Hugo Le Havre, samedi 27 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27

Jordan Lemarchand est né au Havre. Directeur artistique et graphiste, cinéphile et passionné, il a inventé le concept des « Cinénigmes », son premier livre, en reprenant le principe du rébus graphique pour nous faire deviner les titres de films cultes.

En jouant sur la typographie, l’ordre des lettres et des chiffres ainsi que la mise en page, il nous place face à 55 énigmes et nous invite à fouiller dans nos souvenirs et à nous creuser les méninges.

Jordan Lemarchand vient à La Galerne signer ce livre amusant, drôle et surprenant.

Tout public

Entrée libre, sans inscription

Jordan Lemarchand est né au Havre. Directeur artistique et graphiste, cinéphile et passionné, il a inventé le concept des « Cinénigmes », son premier livre, en reprenant le principe du rébus graphique pour nous faire deviner les titres de films cultes.

En jouant sur la typographie, l’ordre des lettres et des chiffres ainsi que la mise en page, il nous place face à 55 énigmes et nous invite à fouiller dans nos souvenirs et à nous creuser les méninges.

Jordan Lemarchand vient à La Galerne signer ce livre amusant, drôle et surprenant.

Tout public

Entrée libre, sans inscription

.

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie