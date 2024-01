Rencontre : Bruno Gaccio 148 Rue Victor Hugo Le Havre, mardi 23 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 18:00:00

fin : 2024-01-23

Auteur, acteur, scénariste, Bruno Gaccio est le co-créateur et le co-auteur de l’émission satirique « Les Guignols de l’info » sur Canal+.

Dans ce livre « De mémoire de Guignol », il raconte bon nombre d’anecdotes sur sa carrière, mais s’interroge aussi sur le fait qu’il n’existe plus une seule émission du type « Les Guignols de l’info » ou encore « C’est encore nous », supprimée de l’antenne de France Inter. Alors, avons-nous fini par avoir peur de la rigolade ? Bruno Gaccio apporte quelques pistes de réponses pertinentes à travers son parcours et sa longue expérience dans le domaine.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



