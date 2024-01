Rencontre : Christophe Jamin 148 Rue Victor Hugo Le Havre, dimanche 21 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:30:00

fin : 2024-01-21

Dans le cadre du festival Le Goût des Autres

Ancien avocat et auteur d’un premier roman remarqué, Passage de l’union, Christophe Jamin explore dans L’inaccompli le destin de deux étudiants aux origines sociales et histoires familiales opposées. La rencontre de Sveta, fille de dissidents russes, les sépare et ce n’est que quarante ans plus tard que leurs trajectoires se croisent à nouveau, l’une inaccomplie, l’autre amputée par un acte irréparable.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

Dans le cadre du festival Le Goût des Autres

Ancien avocat et auteur d’un premier roman remarqué, Passage de l’union, Christophe Jamin explore dans L’inaccompli le destin de deux étudiants aux origines sociales et histoires familiales opposées. La rencontre de Sveta, fille de dissidents russes, les sépare et ce n’est que quarante ans plus tard que leurs trajectoires se croisent à nouveau, l’une inaccomplie, l’autre amputée par un acte irréparable.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

.

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie