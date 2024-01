Rencontre : Lidia Jorge 148 Rue Victor Hugo Le Havre, dimanche 21 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 11:00:00

fin : 2024-01-21

Dans le cadre du festival Le Goût des Autres

Lidia Jorge est née au Portugal en 1946. En 1970, elle part enseigner en Angola et au Mozambique, où elle vit la guerre coloniale, ce qui donnera lieu, plus tard, au portrait de femme d’officier de l’armée portugaise du Rivages des murmures. À son retour à Lisbonne, elle se consacre à l’écriture. Ses œuvres sont traduites dans le monde entier et saluées par de grands prix littéraires dont le prix Medicis étranger en 2023 pour le récent Misericordia.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie