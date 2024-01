Rencontre : Brandon Taylor et Manuel Vilas 148 Rue Victor Hugo Le Havre, samedi 20 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20

Dans le cadre du festival Le Goût des Autres

Deux univers, deux générations, deux continents – et pourtant la même force à raconter des histoires et camper des personnages inoubliables. L’Espagnol Manuel Vilas, adulé des lecteurs depuis Ordesa, prix Femina étranger 2019, et l’Américain Brandon Taylor, auteur de Real Life, finaliste du Booker Prize, nous diront tout de leur écriture, de leur style et de la création de personnages. Un atelier du roman par deux figures majeures de la littérature mondiale.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



