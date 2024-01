Rencontre : Caryl Férey 148 Rue Victor Hugo Le Havre, samedi 20 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Dans le cadre du festival Le Goût des Autres

Grand voyageur multipliant les expériences littéraires dans de nombreux domaines (BD, cinéma), Caryl Férey est l’un des maîtres de la littérature noire européenne. Depuis l’immense succès de Zulu en 2010, vendu à 300 000 exemplaires et adapté au cinéma avec Orlando Bloom et Forest Whitaker, il a écrit Mapuche, Condor, Plus jamais seul, Paz, et tout récemment Okavango, tous publiés à la Série Noire des éditions Gallimard.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



