Rencontre : Tania de Montaigne 148 Rue Victor Hugo Le Havre, vendredi 19 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19

Dans le cadre du festival Le Goût des Autres

D’une plume tendre et aiguisée, la romancière et journaliste Tania de Montaigne déploie le quotidien d’une sensitivity reader œuvrant pour la suppression de tout contenu pouvant heurter les lecteurs des éditions Feel Good. Persuadée d’agir pour le bien de tous au nom du vivre ensemble, la protagoniste voit son ambition confrontée à la réalité du monde et des mots que sont l’intolérance, la violence et le racisme dans un récit d’une actualité savoureuse.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



