Lecture jeunesse : contes de Noël 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Vous avez envie d’écouter de belles histoires de Noël ? Delphine et Laëtitia ont sélectionné quelques albums et attendent les enfants de 3 ans et plus !

A partir de 3 ans.

Le mercredi 9 décembre à 10h30.

Entrée libre, sans inscription..

2023-12-09 10:30:00

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Would you like to hear some wonderful Christmas stories? Delphine and Laëtitia have selected a selection of albums for children aged 3 and over!

Ages 3 and up.

Wednesday, December 9 at 10:30 am.

Free admission, no registration required.

¿Buscas cuentos de Navidad? Delphine y Laëtitia han reunido una selección de libros para niños a partir de 3 años

A partir de 3 años.

Miércoles 9 de diciembre a las 10.30 h.

Entrada gratuita, sin inscripción.

Haben Sie Lust, schöne Weihnachtsgeschichten zu hören? Delphine und Laëtitia haben einige Alben ausgewählt und freuen sich auf Kinder ab 3 Jahren!

Ab 3 Jahren.

Am Mittwoch, den 9. Dezember um 10:30 Uhr.

Freier Eintritt, keine Anmeldung erforderlich.

