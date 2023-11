Rencontre de la galerne : Julia Kerninon 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre : Julia Kerninon

Julia Kerninon a l’art de plonger au cœur des sentiments d’une femme, avec ses aspirations et ses empêchements, en suivant toujours un fil romanesque tendu. Dans son nouveau roman « Sauvage », elle campe une héroïne d’aujourd’hui : suivre sa carrière ou fonder une famille ? Comment choisir entre les différentes vies qu’il est possible de vivre et les alternatives qui se présentent ?

Avec « Sauvage », Julia Kerninon agrandit sa galerie de portraits de femmes fortes, libres et ambitieuses, en proie à des désirs contradictoires.

Entrez dans la cuisine du restaurant italien d’Ottavia et laissez-vous guider par les odeurs et les saveurs de ses recettes !

Mercredi 06 décembre à 18h -Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meet Julia Kerninon

Julia Kerninon?s art is to plunge deep into a woman?s feelings, her aspirations and her obstacles, always following a tightly woven thread of romance. In her new novel « Sauvage », she portrays a modern-day heroine: should she follow her career or start a family? How do you choose between the different lives you can lead and the alternatives that present themselves?

With « Sauvage », Julia Kerninon expands her gallery of portraits of strong, free and ambitious women, plagued by contradictory desires.

Enter the kitchen of Ottavia’s Italian restaurant and let the smells and tastes of her recipes guide you!

Wednesday, December 06 at 6pm -Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Conozca a Julia Kerninon

Julia Kerninon tiene el arte de sondear las profundidades de los sentimientos de una mujer, sus aspiraciones y sus obstáculos, siempre siguiendo un hilo narrativo bien entretejido. En su nueva novela, Sauvage, retrata a una heroína moderna: ¿debe seguir su carrera o formar una familia? ¿Cómo elegir entre las distintas vidas que se pueden llevar y las alternativas que se presentan?

Con « Sauvage », Julia Kerninon amplía su galería de retratos de mujeres fuertes, libres y ambiciosas, acosadas por deseos contradictorios.

Entre en la cocina del restaurante italiano de Ottavia y déjese guiar por los olores y sabores de sus recetas

Miércoles 6 de diciembre a las 18.00 h -Librería La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Begegnung: Julia Kerninon

Julia Kerninon hat die Kunst, in die Gefühlswelt einer Frau einzutauchen, mit all ihren Bestrebungen und Hindernissen, und dabei immer einen straffen Romanfaden zu verfolgen. In ihrem neuen Roman « Sauvage » spielt sie eine Heldin von heute: Soll sie ihrer Karriere folgen oder eine Familie gründen? Wie wählt man zwischen den verschiedenen Leben, die man führen kann, und den Alternativen, die sich einem bieten?

Mit « Sauvage » erweitert Julia Kerninon ihre Porträtgalerie von starken, freien und ehrgeizigen Frauen, die von widersprüchlichen Wünschen geplagt werden.

Treten Sie ein in die Küche von Ottavias italienischem Restaurant und lassen Sie sich von den Gerüchen und Aromen ihrer Rezepte leiten!

Mittwoch, 06. Dezember um 18 Uhr -Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

