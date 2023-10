Signature BD de La Galerne : Ludovic Souillard – Frédéric Péran – Béatrice Merdrignac 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Signature : Ludovic Souillard – Frédéric Péran – Béatrice Merdrignac

Les illustrateurs Ludovic Souillard et Frédéric Péran, accompagnés de Béatrice Merdrignac, documentaliste sur la série, viennent célébrer à La Galerne la parution du troisième tome de la série BD « Le Havre », « La grande histoire des quartiers » !

A travers des bandes dessinées passionnantes et des pages documentaires pleines d’informations, le lecteur découvre page après page les quartiers havrais et leur histoire. Sur un scénario de Dominique Delahaye, au fil des rues et des époques, participez à la grève des cigarières à Saint-François, résolvez un meurtre aux Ormeaux, et assistez au meeting aérien des quartiers Sud.

Samedi 2 décembre à 15h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sans inscription..

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Signature: Ludovic Souillard – Frédéric Péran – Béatrice Merdrignac

Illustrators Ludovic Souillard and Frédéric Péran, accompanied by Béatrice Merdrignac, the series’ documentalist, come to La Galerne to celebrate the publication of the third volume in the « Le Havre » comic series, « La grande histoire des quartiers »!

Through exciting comic strips and informative documentary pages, readers discover page after page of Le Havre?s neighborhoods and their history. Based on a script by Dominique Delahaye, take part in the cigar strike in Saint-François, solve a murder in Les Ormeaux, and watch the airshow in the southern quarters.

Saturday, December 2, 3pm – Librairie La Galerne.

Free, no registration required.

Firma: Ludovic Souillard – Frédéric Péran – Béatrice Merdrignac

Los ilustradores Ludovic Souillard y Frédéric Péran, acompañados por Béatrice Merdrignac, especialista documental de la serie, acuden a La Galerne para celebrar la publicación del tercer volumen de la serie de cómics « Le Havre », « La grande histoire des quartiers »

A través de cómics fascinantes y páginas documentales informativas, los lectores descubrirán página tras página los barrios de Le Havre y su historia. Basado en un guión de Dominique Delahaye, participe en la huelga de cigarros de Saint-François, resuelva un asesinato en Les Ormeaux y asista al espectáculo aéreo de los barrios del sur.

Sábado 2 de diciembre a las 15:00 h – Librairie La Galerne.

Gratuito, sin inscripción.

Unterschrift: Ludovic Souillard – Frédéric Péran – Béatrice Merdrignac

Die Illustratoren Ludovic Souillard und Frédéric Péran und die Dokumentarin Béatrice Merdrignac feiern in La Galerne das Erscheinen des dritten Bandes der Comicserie « Le Havre », « La grande histoire des quartiers » (Die große Geschichte der Stadtviertel)!

Anhand von spannenden Comics und informativen Dokumentationsseiten entdeckt der Leser Seite für Seite die Stadtteile von Le Havre und ihre Geschichte. Nach einem Szenario von Dominique Delahaye können Sie in den verschiedenen Straßen und Epochen am Streik der Zigarrenarbeiterinnen in Saint-François teilnehmen, einen Mord in Les Ormeaux aufklären und an der Flugschau in den südlichen Stadtvierteln teilnehmen.

Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr – Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, ohne Anmeldung.

