Rencontre de la galerne : Bérengère Cournut 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 22 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre : Bérengère Cournut

Inspirée par les paysages et les relations qui peuvent naître entre l’Homme et la nature qui l’entoure, Bérengère Cournut a écrit « Née contente à Oraibi », « De pierre et d’os », « Par-delà nos corps » et « Zizi Cabane ». Dans tous ses livres, l’autrice emmène le lecteur dans un univers de poésie et de douceur, aux frontières de l’anthropologie.

Elle évoquera ses différents livres pendant cette rencontre, et présentera ses deux derniers ouvrages, « Vövöl » et « La Salamandre », un livre illustré par Astrid Jourdain dans lequel elle revisite les clichés de la princesse et du chevalier.

Mercredi 22 novembre à 17h30 -Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

2023-11-22 17:30:00 fin : 2023-11-22 . .

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meeting : Bérengère Cournut

Inspired by landscapes and the relationship between man and nature, Bérengère Cournut has written « Née contente à Oraibi », « De pierre et d?os », « Par-delà nos corps » and « Zizi Cabane ». In all her books, the author takes the reader into a world of poetry and gentleness, bordering on anthropology.

She will talk about her various books during this meeting, and present her two latest works, « Vövöl » and « La Salamandre », a book illustrated by Astrid Jourdain in which she revisits the clichés of the princess and the knight.

Wednesday November 22 at 5:30pm -Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Reunión : Bérengère Cournut

Inspirada por los paisajes y la relación entre el hombre y la naturaleza, Bérengère Cournut ha escrito « Née contente à Oraibi », « De pierre et d?os », « Par-delà nos corps » y « Zizi Cabane ». En todos sus libros, la autora adentra al lector en un mundo de poesía y dulzura, rayano en la antropología.

Durante este encuentro hablará de sus distintos libros y presentará sus dos últimas obras, « Vövöl » y « La Salamandre », un libro ilustrado por Astrid Jourdain en el que revisa los tópicos de la princesa y el caballero.

Miércoles 22 de noviembre a las 17.30 h -Librería La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Begegnung : Bérengère Cournut

Inspiriert von Landschaften und den Beziehungen, die zwischen dem Menschen und der ihn umgebenden Natur entstehen können, schrieb Bérengère Cournut die Bücher « Née contente à Oraibi », « De pierre et d’os », « Par-delà nos corps » und « Zizi Cabane ». In all ihren Büchern entführt die Autorin den Leser in eine Welt der Poesie und Sanftheit, die an die Grenzen der Anthropologie stößt.

Während des Treffens wird sie über ihre verschiedenen Bücher sprechen und ihre beiden neuesten Werke « Vövöl » und « La Salamandre » vorstellen, ein von Astrid Jourdain illustriertes Buch, in dem sie die Klischees der Prinzessin und des Ritters neu beleuchtet.

Mittwoch, 22. November um 17:30 Uhr -Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche