Rencontre de la galerne : Sorj Chalandon 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 22 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre : Sorj Chalandon

Nous aurons le plaisir de retrouver Sorj Chalandon à La Galerne, qui viendra présenter son roman de la rentrée littéraire « L’enragé ».

Comme à sa habitude, Sorj Chalandon nous montre qu’Histoire et roman peuvent former un seul récit puissant, violent et bouleversant. La rencontre entre l’écrivain indigné et révolté et la Teigne est une évidence.

La Teigne porte son surnom avec fierté, acquis à force de coups donnés et subis. La rage qui l’habite depuis sa naissance est sa compagne de vie et la raison de sa présence à la colonie pénitentiaire de Belle-Île. Cette rage est également le moteur qui lui permettra de s’évader.

Mercredi 05 décembre à 18h -Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meet Sorj Chalandon

We’re delighted to welcome Sorj Chalandon to La Galerne, to present his new literary novel « L’enragé ».

As usual, Sorj Chalandon shows us that history and the novel can form a single powerful, violent and deeply moving narrative. The meeting between the indignant, outraged writer and La Teigne is an obvious one.

La Teigne wears his nickname with pride, acquired by dint of blows given and suffered. The rage that has inhabited him since birth is his life companion and the reason for his presence at the Belle-Île penal colony. It is also the driving force behind his escape.

Wednesday December 05 at 6pm -Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Conoce a Sorj Chalandon

Estamos encantados de recibir de nuevo a Sorj Chalandon en La Galerne para presentarnos su nueva novela « L’enragé ».

Como de costumbre, Sorj Chalandon nos demuestra que la historia y la novela pueden formar un único relato poderoso, violento y profundamente conmovedor. El encuentro entre este escritor indignado y revuelto y La Teigne es evidente.

La Teigne lleva con orgullo su apodo, adquirido a fuerza de golpes dados y sufridos. La rabia que le habita desde su nacimiento es su compañera de vida y la razón de su presencia en el penal de Belle-Île. Esta rabia es también el motor de su huida.

Miércoles 5 de diciembre a las 18.00 h -Librería La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Begegnung: Sorj Chalandon

Wir freuen uns, Sorj Chalandon in La Galerne zu treffen, wo er seinen Roman aus dem literarischen Herbst « L’enragé » vorstellen wird.

Wie üblich zeigt uns Sorj Chalandon, dass Geschichte und Roman eine einzige kraftvolle, gewalttätige und erschütternde Erzählung bilden können. Die Begegnung zwischen dem empörten und aufbegehrenden Schriftsteller und La Teigne ist eine Selbstverständlichkeit.

La Teigne trägt ihren Spitznamen mit Stolz, den sie sich durch viele Schläge verdient hat. Die Wut, die sie seit ihrer Geburt in sich trägt, ist ihre Lebensgefährtin und der Grund für ihre Anwesenheit in der Strafkolonie Belle-Île. Diese Wut ist auch der Motor, der ihm die Flucht ermöglicht.

Mittwoch, 05. Dezember um 18 Uhr -Librairie La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

