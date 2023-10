Signature de la galerne :Guillaume Le Cornec 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 18 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Signature : Guillaume Le Cornec

C’est au Havre que l’auteur de livres jeunesse Guillaume Le Cornec plante le décor de son nouveau roman, le deuxième tome de la série « Les murmures » après « Les passants noirs » (retenu par les libraires dans le Prix des Embouquineurs), « Une étude en jaune ». Découvrant une toile de Raoul Dufy, Bilal, un adolescent, subit un choc esthétique. Il se lance alors dans une enquête sur les secrets de sa famille et sur le port du Havre. Une enquête… et un livre qui, vous le verrez, réserve bien des surprises… Guillaume Le Cornec a aussi écrit la série « Enquêtes aux jardins ».

Samedi 18 novembre à 15h- Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Signature: Guillaume Le Cornec

Children?s author Guillaume Le Cornec sets the scene in Le Havre for his new novel, the second volume in the « Les murmures » series, following « Les passants noirs » (shortlisted by booksellers in the Prix des Embouquineurs), « Une étude en jaune ». Bilal, a teenager, discovers a painting by Raoul Dufy and suffers an aesthetic shock. He then embarks on an investigation into his family’s secrets and the port of Le Havre. An investigation… and a book that, as you’ll see, holds many surprises… Guillaume Le Cornec is also the author of the « Garden Investigations » series.

Saturday November 18 at 3pm- Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Firma: Guillaume Le Cornec

El autor de literatura infantil Guillaume Le Cornec ambienta en Le Havre su nueva novela, segundo volumen de la serie « Les murmures », tras « Les passants noirs » (preseleccionada por los libreros en el Prix des Embouquineurs) y « Une étude en jaune ». Bilal, un adolescente, descubre un cuadro de Raoul Dufy y sufre un shock estético. Se embarca entonces en una investigación sobre los secretos de su familia y el puerto de Le Havre. Una investigación… y un libro que, como verá, depara muchas sorpresas… Guillaume Le Cornec es también autor de la serie « Investigaciones sobre el jardín ».

Sábado 18 de noviembre a las 15:00 h- Librairie La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Unterschrift: Guillaume Le Cornec

Der Jugendbuchautor Guillaume Le Cornec spielt in Le Havre, dem Schauplatz seines neuen Romans, dem zweiten Band der Reihe « Les murmures » nach « Les passants noirs » (von den Buchhändlern für den Prix des Embouquineurs ausgewählt), « Une étude en jaune » (Eine Studie in Gelb). Als der Teenager Bilal ein Gemälde von Raoul Dufy entdeckt, erleidet er einen ästhetischen Schock. Er beginnt, die Geheimnisse seiner Familie und des Hafens von Le Havre zu erforschen. Eine Untersuchung… und ein Buch, das, wie Sie sehen werden, viele Überraschungen bereithält… Guillaume Le Cornec hat auch die Serie « Enquêtes aux jardins » (Ermittlungen in den Gärten) geschrieben.

Samstag, 18. November, 15 Uhr- Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche