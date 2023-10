Rencontre de la galerne : Panayotis Pascot 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 16 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre : Panayotis Pascot

L’introspection règne en maître dans ce récit à vif, le premier roman de Panayotis Pascot, où le jeune auteur entremêle des thématiques toutes plus personnelles les unes que les autres. La maladie de son père déclenche une réflexion sur leur relation et sur sa propre dépression et le chemin parcouru pour accepter son homosexualité. C’est un livre écrit avec les tripes et le coeur où la lumière éclaire délicatement les coins sombres de la psyché.

Jeudi16 novembre à 16h30 – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

2023-11-16 16:30:00 fin : 2023-11-16 . .

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meet : Panayotis Pascot

Introspection reigns supreme in this raw narrative, Panayotis Pascot’s first novel, in which the young author interweaves themes each more personal than the last. His father’s illness triggers a reflection on their relationship, as well as on his own depression and the road he has traveled to accept his homosexuality. This is a book written from the gut and the heart, where light delicately illuminates the dark corners of the psyche.

Thursday, November 16, 4:30pm – Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Reunión : Panayotis Pascot

La introspección reina en esta cruda narración, primera novela de Panayotis Pascot, en la que el joven autor entrelaza una serie de temas, cada uno más personal que el anterior. La enfermedad de su padre desencadena una reflexión sobre su relación y sobre su propia depresión y el camino recorrido para aceptar su homosexualidad. Se trata de un libro escrito desde las entrañas y el corazón, donde la luz ilumina con delicadeza los rincones oscuros de la psique.

Jueves 16 de noviembre a las 16.30 h – Librairie La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Begegnung : Panayotis Pascot

In dieser lebhaften Erzählung, dem ersten Roman von Panayotis Pascot, regiert die Introspektion, in der der junge Autor Themen miteinander verflechtet, von denen eines persönlicher ist als das andere. Die Krankheit seines Vaters löst eine Reflexion über ihre Beziehung sowie über seine eigene Depression und den Weg, den er zurückgelegt hat, um seine Homosexualität zu akzeptieren, aus. Es ist ein Buch, das aus dem Bauch und dem Herzen geschrieben ist, in dem das Licht sanft die dunklen Ecken der Psyche erhellt.

Donnerstag, 16. November, 16.30 Uhr – Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche