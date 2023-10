Rencontre de la Galerne : Tobie Nathan 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 10 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre : Tobie Nathan

Tobie Nathan revient à La Galerne pour présenter un grand coup de cœur de la librairie, son nouveau roman Et si c’était une nuit. Tobie Nathan se souvient de son Mai 68. Entre les manifestations, il y a un peu de l’exil de ses parents, des rencontres avec l’énigmatique M. Zohar, une Bédouine de 800 ans, le désir et l’amour… En somme, l’aube d’une vie d’homme. La balade en mobylette avec Tobie Nathan décoiffe, un vent de liberté et de douce folie souffle sur nous.

Vendredi 10 novembre à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meet Tobie Nathan

Tobie Nathan returns to La Galerne to present one of the bookshop’s big hits, his new novel Et si c’était une nuit. Tobie Nathan remembers his May 68. Between the demonstrations, there’s a bit of his parents’ exile, encounters with the enigmatic Mr. Zohar, an 800-year-old Bedouin woman, desire and love… In short, the dawn of a man’s life. Tobie Nathan’s moped ride is a breath of fresh air, a wind of freedom and gentle madness.

Friday, November 10, 6pm – Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Conoce a Tobie Nathan

Tobie Nathan vuelve a La Galerne para presentar uno de los favoritos de la librería, su nueva novela Et si c’était une nuit. Tobie Nathan recuerda mayo del 68. Entre las manifestaciones, un poco del exilio de sus padres, los encuentros con el enigmático señor Zohar, una beduina de 800 años, el deseo y el amor… En resumen, los albores de la vida de un hombre. El viaje en ciclomotor con Tobie Nathan es una bocanada de aire fresco, un soplo de libertad y de suave locura.

Viernes 10 de noviembre a las 18.00 h – Librairie La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Begegnung: Tobie Nathan

Tobie Nathan kehrt nach La Galerne zurück, um einen großen Favoriten der Buchhandlung vorzustellen: seinen neuen Roman Et si c’était une nuit. Tobie Nathan erinnert sich an ihren Mai 68. Zwischen den Demonstrationen gibt es ein wenig vom Exil seiner Eltern, Begegnungen mit dem rätselhaften Herrn Zohar, einer 800 Jahre alten Beduinin, Sehnsucht und Liebe… Kurz gesagt, die Morgendämmerung eines Männerlebens. Die Mopedfahrt mit Tobie Nathan ist ein Erlebnis der Freiheit und des sanften Wahnsinns.

Freitag, 10. November, 18 Uhr – Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche