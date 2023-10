Rencontre de la Galerne : Négar Djavadi 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 7 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre : Négar Djavadi

Scénariste et écrivaine, Négar Djavadi est née en Iran. Elle est l’auteure de Désorientale et Arène, deux romans plusieurs fois récompensés. Dans son nouveau roman La dernière place, et à travers l’histoire de sa cousine Niloufar Sadr, présente sur ce vol, Négar Djavadi relate le crash du vol 752 d’Ukraine International Airlines, qui reliait Téhéran à Kiev le 8 janvier 2020. Le terrible accident est survenu dans un contexte de tensions extrêmes entre l’Iran et les États-Unis. Négar Djavadi relate cette tragédie. Traumatisme national, la chute du PS752 est l’un des événements qui annoncent le mouvement révolutionnaire qui s’est emparé de l’Iran à l’automne 2023.

Mardi 07 novembre à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

2023-11-07 18:00:00 fin : 2023-11-07 . .

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meet Négar Djavadi

Screenwriter and author Négar Djavadi was born in Iran. She is the author of Désorientale and Arène, two multi-award-winning novels. In her new novel, La dernière place, and through the story of her cousin Niloufar Sadr, who was on that flight, Négar Djavadi recounts the crash of Ukraine International Airlines flight 752 from Teheran to Kiev on January 8, 2020. The terrible accident occurred against a backdrop of extreme tensions between Iran and the United States. Négar Djavadi recounts the tragedy. A national trauma, the fall of PS752 was one of the events that heralded the revolutionary movement that took hold of Iran in autumn 2023.

Tuesday, November 07 at 6pm – Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Conoce a Négar Djavadi

La guionista y escritora Négar Djavadi nació en Irán. Es autora de Désorientale y Arène, dos novelas multipremiadas. En su nueva novela, La dernière place, y a través de la historia de su prima Niloufar Sadr, que viajaba en ese vuelo, Négar Djavadi relata el accidente del vuelo 752 de Ukraine International Airlines, que viajaba de Teherán a Kiev el 8 de enero de 2020. El terrible accidente se produjo en un contexto de tensiones extremas entre Irán y Estados Unidos. Négar Djavadi relata la tragedia. Trauma nacional, la caída del PS752 fue uno de los acontecimientos que anunciaron el movimiento revolucionario que se apoderó de Irán en el otoño de 2023.

Martes 07 de noviembre a las 18:00 h – Librairie La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Begegnung: Négar Djavadi

Die Drehbuchautorin und Schriftstellerin Négar Djavadi wurde im Iran geboren. Sie ist die Autorin von Désorientale und Arène, zwei mehrfach preisgekrönten Romanen. In ihrem neuen Roman Der letzte Platz erzählt Négar Djavadi anhand der Geschichte ihrer Cousine Niloufar Sadr, die sich auf dem Flug befand, vom Absturz des Fluges 752 der Ukraine International Airlines, der am 8. Januar 2020 von Teheran nach Kiew flog. Der schreckliche Unfall ereignete sich vor dem Hintergrund extremer Spannungen zwischen dem Iran und den USA. Négar Djavadi berichtet über die Tragödie. Der Sturz der PS752 war ein nationales Trauma und eines der Ereignisse, die die revolutionäre Bewegung ankündigten, die den Iran im Herbst 2023 erfasste.

Dienstag, 07. November um 18 Uhr – Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche