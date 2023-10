Rencontre de la Galerne : Etienne Davodeau 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 3 novembre 2023, Le Havre.

Rencontre : Etienne Davodeau

Étienne Davodeau vient pour la première fois à La Galerne. récompensé à de nombreuses reprises (Grand prix 2005 de la critique, Prix France Info, Prix du Scénario et Prix du Public à Angoulême, Grand Boum du festival de Blois), il a reçu le Grand prix du jury Diagonale-Le Soir pour l’ensemble de son œuvre.

Après Lulu femme nue, Les couloirs aériens, Le Droit du sol, Les ignorants, il vient présenter et signer son nouvel album, Loire.

Louis reçoit une invitation d’Agathe, une femme qu’il n’a jamais oublié bien qu’elle ne lui ait jamais donné de nouvelles. Intrigué et ému par le souvenir des quelques années passées avec elle au bord de la Loire, il ne résiste pas à l’idée de revenir près du fleuve et auprès d’Agathe, qui a réservé une surprise aux gens qui l’ont aimée.

Vendredi 03 novembre à 17h30- Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

Meet Etienne Davodeau

Étienne Davodeau is coming to La Galerne for the first time. He has won numerous awards (Grand prix 2005 de la critique, Prix France Info, Prix du Scénario and Prix du Public at Angoulême, Grand Boum at the Blois festival), and was awarded the Grand prix du jury Diagonale-Le Soir for his body of work.

After Lulu femme nue, Les couloirs aériens, Le Droit du sol and Les ignorants, he is presenting and signing his new album, Loire.

Louis receives an invitation from Agathe, a woman he has never forgotten, although she has never given him any news. Intrigued and moved by the memory of the few years he spent with her on the banks of the Loire, he can’t resist the idea of returning to the river and to Agathe, who has a surprise in store for the people who loved her.

Friday, November 03 at 5:30pm- Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Conoce a Etienne Davodeau

Étienne Davodeau viene por primera vez a La Galerne. Ha ganado numerosos premios (Grand prix 2005 de la critique, Prix France Info, Prix du Scénario y Prix du Public en Angoulême, Grand Boum en el festival de Blois), y ha sido galardonado con el Grand prix du jury Diagonale-Le Soir por su obra.

Tras Lulu femme nue, Les couloirs aériens, Le Droit du sol y Les ignorants, viene a presentar y firmar su nuevo álbum, Loire.

Louis recibe una invitación de Agathe, una mujer a la que nunca ha olvidado, aunque nunca le ha dado noticias. Intrigado y conmovido por el recuerdo de los pocos años que pasó con ella a orillas del Loira, no puede resistirse a la idea de volver al río y a Agathe, que tiene reservada una sorpresa para la gente que la amó.

Viernes 3 de noviembre a las 17.30 h- Librairie La Galerne.

Entrada gratuita, previa reserva.

Begegnung: Etienne Davodeau

Etienne Davodeau kommt zum ersten Mal nach La Galerne. Er wurde mehrfach ausgezeichnet (Grand prix 2005 de la critique, Prix France Info, Prix du Scénario und Prix du Public in Angoulême, Grand Boum des Festivals von Blois) und erhielt den Grand prix du jury Diagonale-Le Soir für sein Gesamtwerk.

Nach Lulu femme nue, Les couloirs aériens, Le Droit du sol, Les ignorants kommt er nun, um sein neues Album Loire vorzustellen und zu signieren.

Louis erhält eine Einladung von Agathe, einer Frau, die er nie vergessen hat, obwohl sie sich nie bei ihm gemeldet hat. Er ist fasziniert und gerührt von der Erinnerung an die Jahre, die er mit ihr am Ufer der Loire verbracht hat. Er kann der Idee nicht widerstehen, an den Fluss und zu Agathe zurückzukehren, die für die Menschen, die sie geliebt haben, eine Überraschung bereithält.

Freitag, 03. November um 17:30 Uhr- Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

