Lecture pour les tout-petits à la Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Découverte du livre et de la lecture pour les tout-petits ! Deux sessions, à 10h30 et à 11h avec Delphine et Laëtitia.

Sur inscription auprès des libraires, dans la limite des places disponibles..

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-14 . .

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Discovering books and reading for toddlers! Two sessions, at 10.30am and 11am, with Delphine and Laëtitia.

Please register with the booksellers, subject to availability.

Descubrir los libros y la lectura para los más pequeños Dos sesiones, a las 10:30 y a las 11:00, con Delphine y Laëtitia.

Inscríbase en la librería, según disponibilidad.

Entdeckung des Buches und des Lesens für Kleinkinder! Zwei Sitzungen, um 10:30 Uhr und um 11:00 Uhr mit Delphine und Laëtitia.

Nach Anmeldung bei den Buchhändlern, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche