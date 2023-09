Rencontre de la Galerne : Víctor del Árbol 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 12 octobre 2023, Le Havre.

Rencontre : Víctor del Árbol

Victor del Árbol est né à Barcelone en 1968. Après des études d’histoire, il a travaillé dans les services de police de la communauté autonome de Catalogne. Il est l’un des auteurs espagnols les plus traduits et les plus primés.

Dans son nouveau roman « Le Fils du père », il donne la parole à Diego, reclus dans une unité de soins, qui raconte la malédiction familiale. Car à l’instar de ses aïeux et contre toute attente, il est devenu, lui aussi, un assassin. Ainsi nous suivons trois générations d’hommes maudits qui traversent les fractures saillantes de l’histoire espagnole du XXe siècle. « Le Fils du père » est un roman de perdition mettant en scène des hommes faits de clairs-obscurs, déchirés entre la crainte de ressembler au père honni et le désir fou d’en être aimé.

Jeudi 12 octobre à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

Meet : Víctor del Árbol

Victor del Árbol was born in Barcelona in 1968. After studying history, he worked in the police force of the autonomous community of Catalonia. He is one of Spain’s most translated and award-winning authors.

In his new novel, « Father’s Son », he gives voice to Diego, a recluse in a nursing home, who recounts his family’s curse. For, like his forebears and against all odds, he too has become a murderer. In this way, we follow three generations of cursed men as they traverse the salient fractures of twentieth-century Spanish history. « The Father?s Son » is a novel of perdition, featuring men of chiaroscuro, torn between the fear of resembling their hated father and the mad desire to be loved by him.

Thursday, October 12, 6pm – Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Conoce a : Víctor del Árbol

Víctor del Árbol nació en Barcelona en 1968. Tras estudiar Historia, trabajó en el cuerpo de policía de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es uno de los autores españoles más traducidos y premiados.

En su nueva novela, « El hijo del padre », da voz a Diego, recluido en una unidad asistencial, que relata la maldición familiar. Como sus antepasados, y contra todo pronóstico, él también se ha convertido en un asesino. De este modo, seguimos a tres generaciones de malditos que atraviesan las principales fracturas de la historia española del siglo XX. « El hijo del padre » es una novela de perdición, protagonizada por hombres en penumbra, divididos entre el miedo a parecerse a su odiado padre y el loco deseo de ser amados por él.

Jueves 12 de octubre a las 18:00 h – Librairie La Galerne.

Gratuito, previa reserva.

Begegnung : Víctor del Árbol

Víctor del Árbol wurde 1968 in Barcelona geboren. Nach seinem Geschichtsstudium arbeitete er im Polizeidienst der autonomen Gemeinschaft Katalonien. Er ist einer der meistübersetzten und preisgekrönten spanischen Autoren.

In seinem neuen Roman « Der Sohn des Vaters » lässt er Diego, der zurückgezogen in einer Pflegeabteilung lebt, über den Familienfluch sprechen. Denn wie seine Vorfahren und gegen alle Erwartungen ist auch er zum Mörder geworden. So folgen wir drei Generationen verfluchter Männer, die die scharfen Brüche der spanischen Geschichte im 20. jahrhunderts durchlaufen. « Der Sohn des Vaters » ist ein Roman des Verderbens, in dem es um Männer geht, die zwischen der Angst, dem verhassten Vater zu ähneln, und dem verrückten Wunsch, von ihm geliebt zu werden, hin und her gerissen sind.

Donnerstag, 12. Oktober, 18 Uhr – Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

