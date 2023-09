Rencontre de la Galerne : Vincent Valinducq 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 11 octobre 2023, Le Havre.

Rencontre : Vincent Valinducq

« De nombreux aidants se sacrifient et s’institutionnalisent sous leur propre toit avec leur proche malade pour colmater cette défaillance, mais aujourd’hui qui aide les aidants ? »

Originaire du Havre, Vincent Valinducq a d’abord été docker avant de se lancer dans des études de médecine. Il exerce depuis six ans en tant que médecin généraliste à Paris. Après la série documentaire Zones bleues, les secrets de la longévité diffusée en 2019 sur France 5, il tient la chronique santé dans Télématin sur France 2.

Vincent Valinducq livre dans Aider les aidants le récit de sa bataille pour accompagner sa mère atteinte d’un Alzheimer précoce. Ce faisant, il donne des conseils pratiques, psychologiques et même administratifs pour aider ceux qui consacrent une partie de leur vie à celle des autres.

Mercredi 11 octobre à 18h – Librairie La Galerne.

Meeting : Vincent Valinducq

« Many caregivers sacrifice themselves and institutionalize themselves under their own roof with their sick loved one to plug the gap, but who is helping caregivers today? »

A native of Le Havre, Vincent Valinducq started out as a docker before studying medicine. For the past six years, he has been practicing as a general practitioner in Paris. After the documentary series Zones bleues, les secrets de la longévité (Blue Zones, the secrets of longevity), broadcast in 2019 on France 5, he now writes the health column on Télématin on France 2.

In Aider les aidants, Vincent Valinducq tells the story of his battle to support his mother, who suffers from early-onset Alzheimer?s disease. In doing so, he offers practical, psychological and even administrative advice to help those who devote part of their lives to that of others.

Wednesday, October 11, 6pm – Librairie La Galerne.

Free, on reservation.

Reunión : Vincent Valinducq

« Muchos cuidadores hacen sacrificios y se van a cuidar bajo su propio techo a su familiar enfermo para tapar el agujero, pero ¿quién ayuda hoy a los cuidadores?

Originario de Le Havre, Vincent Valinducq empezó como estibador antes de estudiar medicina. Desde hace seis años ejerce como médico generalista en París. Tras la serie documental Zones bleues, les secrets de la longévité (Zonas azules, los secretos de la longevidad), emitida en 2019 en France 5, ahora escribe la columna de salud en Télématin en France 2.

En Aider les aidants, Vincent Valinducq relata su lucha para ayudar a su madre, enferma de Alzheimer en fase precoz. En el proceso, da consejos prácticos, psicológicos e incluso administrativos para ayudar a quienes dedican parte de su vida a cuidar de otros.

Miércoles 11 de octubre a las 18.00 h – Librairie La Galerne.

Gratuito, con cita previa.

Begegnung : Vincent Valinducq

« Viele pflegende Angehörige opfern sich auf und institutionalisieren sich unter ihrem eigenen Dach mit ihrem kranken Familienmitglied, um dieses Versagen zu kitten, aber wer hilft heute den pflegenden Angehörigen? »

Vincent Valinducq, der aus Le Havre stammt, arbeitete zunächst als Hafenarbeiter, bevor er sich für ein Medizinstudium entschied. Seit sechs Jahren praktiziert er als Allgemeinmediziner in Paris. Nach der Dokumentarserie Zones bleues, les secrets de la longévité, die 2019 auf France 5 ausgestrahlt wurde, hält er die Gesundheitskolumne in Télématin auf France 2.

Vincent Valinducq berichtet in Aider les aidants von seinem Kampf, seine an Alzheimer im Frühstadium erkrankte Mutter zu begleiten. Dabei gibt er praktische, psychologische und sogar administrative Ratschläge, um denjenigen zu helfen, die einen Teil ihres Lebens dem Leben anderer widmen.

Mittwoch, 11. Oktober um 18 Uhr – Buchhandlung La Galerne.

Kostenlos, mit Reservierung.

