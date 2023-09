Signature de la Galerne : Édouard Philippe 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 13 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

C’est au Havre et à La Galerne qu’Édouard Philippe a choisi de débuter sa tournée de signatures de son nouveau livre « Des lieux qui disent ».

Après « Des hommes qui lisent » dans lequel il évoquait l’importance de la lecture et des livres dans la construction d’une identité, Édouard Philippe revient sur les lieux ordinaires ou symboliques mais déterminants, de l’école Michelet et du port du Havre à Notre-Dame et au Palais Royal, qui lui permettent de raconter un lien intime et politique avec la France.

Librairie La Galerne.

Entrée libre, sans réservation..

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Édouard Philippe kicked off his book-signing tour for his new book « Des lieux qui disent » at Le Havre and La Galerne.

After « Des hommes qui lisent », in which he evoked the importance of reading and books in the construction of an identity, Édouard Philippe returns to the ordinary or symbolic but decisive places, from the Michelet school and the port of Le Havre to Notre-Dame and the Palais Royal, which enable him to recount an intimate and political link with France.

La Galerne bookshop.

Free admission, no reservation required.

Édouard Philippe ha elegido El Havre y La Galerne para iniciar la gira de firmas de su nuevo libro « Des lieux qui disent ».

Tras « Des hommes qui lisent », en el que evocaba la importancia de la lectura y los libros en la construcción de una identidad, Édouard Philippe vuelve a los lugares ordinarios o simbólicos pero decisivos, desde la escuela Michelet y el puerto de Le Havre hasta Notre-Dame y el Palais Royal, que le permiten relatar un vínculo íntimo y político con Francia.

Librería La Galerne.

Entrada gratuita, sin reserva.

Édouard Philippe begann seine Signiertour für sein neues Buch « Des lieux qui disent » (Orte, die sagen) in Le Havre und La Galerne.

Nach « Des hommes qui lisent », in dem er die Bedeutung des Lesens und der Bücher für den Aufbau einer Identität beschrieb, kehrt Édouard Philippe zu gewöhnlichen oder symbolischen, aber entscheidenden Orten zurück, von der Ecole Michelet und dem Hafen von Le Havre bis hin zu Notre Dame und dem Palais Royal, die es ihm ermöglichen, über seine intime und politische Verbindung zu Frankreich zu berichten.

Buchhandlung La Galerne.

Freier Eintritt, keine Reservierung.

