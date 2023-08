Rencontre Arnaud Benureau, Philippe Coupy et l’association La Roue Libre 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 8 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

En prélude au salon des mobilités actives et durables qui aura lieu au Havre samedi 9 septembre, nous parlerons vélo et cyclotourisme pour la première rencontre de la rentrée à La Galerne !

Vendredi 8 septembre à 18h, venez écouter

– Arnaud Benureau, journaliste et auteur du guide Le Tour de la Seine-Maritime à vélo

– Philippe Coupy, auteur de la collection vélo du Guide du Routard. Il est l’un des pionniers du tourisme à vélo en France. Dès 1995, il a été le co-fondateur de l’Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes et de France Vélo Tourisme qu’il a également dirigé, et a beaucoup œuvré également au sein de l’association SABINE.

– Isabelle Bailleul, cheffe de projets à l’association La Roue Libre

– Un responsable de l’office Le Havre Etretat Normandie Tourisme sera également présent..

2023-09-08 18:00:00 fin : 2023-09-08 19:00:00. .

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As a prelude to the Salon des Mobilités Actives et Durables (Active and Sustainable Mobility Exhibition) in Le Havre on Saturday, September 9, we’ll be talking about cycling and cycle tourism at La Galerne’s first back-to-school meeting!

Friday September 8 at 6pm, come and listen to

– Arnaud Benureau, journalist and author of the guide Le Tour de la Seine-Maritime à vélo

– Philippe Coupy, author of the Guide du Routard cycling collection. He is one of the pioneers of bicycle tourism in France. As early as 1995, he co-founded the Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes and France Vélo Tourisme, which he also headed, and has also worked extensively with the SABINE association.

– Isabelle Bailleul, project manager at the association La Roue Libre

– A manager from Le Havre Etretat Normandie Tourisme will also be present.

Como preludio al Salón de la Movilidad Activa y Sostenible que se celebrará en Le Havre el sábado 9 de septiembre, hablaremos de ciclismo y cicloturismo en la primera reunión del nuevo curso académico en La Galerne

El viernes 8 de septiembre a las 18:00, venga a escuchar a

– Arnaud Benureau, periodista y autor de la guía Le Tour de la Seine-Maritime à vélo

– Philippe Coupy, autor de la colección de ciclismo de la Guide du Routard. Es uno de los pioneros del cicloturismo en Francia. Desde 1995, es cofundador de la Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes y de France Vélo Tourisme, que también dirige, y ha colaborado ampliamente con la asociación SABINE.

– Isabelle Bailleul, responsable de proyectos en la asociación La Roue Libre

– También estará presente un responsable de Le Havre Etretat Normandie Tourisme.

Im Vorfeld der Messe für aktive und nachhaltige Mobilität, die am Samstag, den 9. September in Le Havre stattfindet, werden wir beim ersten Treffen nach der Sommerpause in La Galerne über Fahrrad und Fahrradtourismus sprechen!

Am Freitag, den 8. September um 18 Uhr hören Sie

– Arnaud Benureau, Journalist und Autor des Reiseführers « Le Tour de la Seine-Maritime à vélo »

– Philippe Coupy, Autor der Fahrradkollektion des Guide du Routard. Er ist einer der Pioniere des Fahrradtourismus in Frankreich. Seit 1995 war er Mitbegründer der Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes und von France Vélo Tourisme, die er auch leitete, und hat auch in der Vereinigung SABINE viel gearbeitet.

– Isabelle Bailleul, Projektmanagerin bei der Vereinigung La Roue Libre

– Ein Verantwortlicher des Fremdenverkehrsamtes Le Havre Etretat Normandie Tourisme wird ebenfalls anwesend sein.

Mise à jour le 2023-08-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche