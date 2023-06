Rencontre de la Galerne : Ariane Ascaride 148 Rue Victor Hugo Le Havre, 27 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre : Ariane Ascaride

Ariane Ascaride est comédienne. Elle a reçu le César de la meilleure actrice pour Marius et Jeannette en 1998 et le prix d’interprétation à la Mostra de Venise pour Gloria Mundi en 2019. A travers ses rôles, elle défend un cinéma social et engagé.

En parallèle au cinéma, elle joue actuellement deux pièces : Gisèle Halimi, une farouche liberté et Du bonheur de donner, un spectacle autour des poèmes de Brecht.

Dans ce livre, elle raconte en toute franchise et avec fantaisie, son parcours, évoque ses rencontres, des anecdotes de tournage, les moments forts de sa carrière mais aussi la place de la femme dans son métier.

Mardi 27 juin à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation..

148 Rue Victor Hugo La Galerne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



