Bring Out – Escape Game 148 Avenue Georges Pompidou Brive-la-Gaillarde, 12 juin 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Découvrez l’aventure Escape Game. Vous pénétrez dans une pièce inconnue. La porte se referme derrière vous… et le chronomètre démarre ! Parviendrez-vous à vous échapper à temps ? Pour cela, vous devrez fédérer votre équipe en communiquant efficacement, en fouillant la pièce dans ses moindres recoins afin de trouver des indices, et en résolvant les énigmes que nous vous avons concoctées. Adrénaline et bonne humeur garantis pour cette grande expérience où votre esprit d’équipe, votre logique et votre rapidité seront vos meilleurs alliés ! Oserez-vous relever le défi ?. Entre amis

à ; fin : . EUR.

148 Avenue Georges Pompidou

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the Escape Game adventure. You enter an unfamiliar room. The door closes behind you? and the timer starts! Can you escape in time? To do so, you’ll need to unite your team by communicating effectively, searching every nook and cranny of the room for clues, and solving the riddles we’ve concocted for you. Adrenalin and good humor guaranteed for this great experience where your team spirit, logic and speed will be your best allies! Are you up to the challenge?

Descubre la aventura de Escape Game. Entras en una habitación desconocida. La puerta se cierra tras de ti? ¡y comienza el cronómetro! ¿Podrás escapar a tiempo? Para ello, tendréis que unir a vuestro equipo comunicándoos eficazmente, buscando pistas por todos los rincones de la habitación y resolviendo los enigmas que hemos ideado para vosotros. Adrenalina y buen humor garantizados en esta gran experiencia en la que tu espíritu de equipo, la lógica y la rapidez serán tus mejores aliados ¿Te atreves con el reto?

Entdecken Sie das Abenteuer Escape Game. Sie betreten einen unbekannten Raum. Die Tür schließt sich hinter Ihnen und die Uhr läuft! Werden Sie es schaffen, rechtzeitig zu fliehen? Dazu müssen Sie Ihr Team zusammenhalten, indem Sie effektiv kommunizieren, den Raum nach Hinweisen durchsuchen und die Rätsel lösen, die wir für Sie zusammengestellt haben. Adrenalin und gute Laune sind garantiert bei dieser großen Erfahrung, bei der Ihr Teamgeist, Ihre Logik und Ihre Schnelligkeit Ihre besten Verbündeten sein werden! Trauen Sie sich, die Herausforderung anzunehmen?

Mise à jour le 2023-06-07 par Corrèze Tourisme