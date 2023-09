Les Houches en Rose 148 allée des dilligences Les Houches, 15 octobre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

La Commune des Houches, en partenariat avec le CMBM, se mobilise pour soutenir les malades du cancer du sein..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 15:30:00. .

148 allée des dilligences Le lac des Chavants

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Commune des Houches, in partnership with the CMBM, is mobilizing to support breast cancer patients.

El municipio de Les Houches, en colaboración con el CMBM, trabaja para apoyar a las pacientes de cáncer de mama.

Die Gemeinde Les Houches setzt sich in Partnerschaft mit dem CMBM für die Unterstützung von Brustkrebspatienten ein.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc