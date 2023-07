Spectacle en famille 148 allée des dilligences Les Houches, 25 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

« Papy Stub » de Xavier Stubbe. Concert jeune public. Durée : 55 minutes. Sortie de son album le 31 mars.

148 allée des dilligences Le lac des Chavants

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Papy Stub » by Xavier Stubbe. Concert for young audiences. Duration: 55 minutes. Release of his album on March 31

« Papy Stub » de Xavier Stubbe. Concierto para público joven. Duración: 55 minutos. Lanzamiento de su álbum el 31 de marzo.

« Opa Stub » von Xavier Stubbe. Konzert für ein junges Publikum. Dauer: 55 Minuten. Veröffentlichung seines Albums am 31. März

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc