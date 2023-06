Limitless Days 148 allée des dilligences Les Houches, 1 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Dans l’atmosphère tranquille du Lac des Chavants aux Houches aura lieu le premier Festival des sports de montagne adaptés. Le festival sera ouvert à tous les âges et handicaps. Il aura lieu du samedi 1 au dimanche 2 juillet 2022..

2023-07-01 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-02 17:00:00. .

148 allée des dilligences Le lac des Chavants

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In the tranquil atmosphere of Lac des Chavants in Les Houches, the first Festival des sports de montagne adaptés will take place. The festival will be open to all ages and disabilities. It will take place from Saturday July 1 to Sunday July 2, 2022.

El primer Festival de Deportes de Montaña Adaptados se celebrará en el tranquilo entorno del Lac des Chavants, en Les Houches. El festival estará abierto a todas las edades y discapacidades. Tendrá lugar del sábado 1 al domingo 2 de julio de 2022.

In der ruhigen Atmosphäre des Lac des Chavants in Les Houches wird das erste Festival für angepasste Bergsportarten stattfinden. Das Festival wird für alle Altersgruppen und Behinderungen offen sein. Es findet von Samstag, dem 1. Juli, bis Sonntag, dem 2. Juli 2022, statt.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc