Rencontres Musicales Internationales des Graves – Concert « Salzbourg, cité de Mozart » 1477 Avenue de Toulouse Cadaujac, 21 juillet 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Musiciens virtuoses et une légende du cinéma français dans un écrin de châteaux bordelais : des soirées d’été parfaites avec les Rencontres Musicales Internationales des Graves et sa 23ème édition – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

Le 21 juillet, CONCERT » SALZBOURG, CITÉ DE MOZART »

Ville qui a vu naître et grandir Wolferl (comme il était surnommé amoureusement par ses parents), Salzbourg est la ville mozartienne

W-A Mozart – Divertissement pour cordes en Ré Majeur K. 136, en Fa majeur K. 138

Devienne – Symphonie concertante pour deux flûtes et cordes en sol Majeur

W-A Mozart – Sérénade «Petite musique de nuit»

Avec: Ensemble à Cordes Opus23,

Vincent Balse, direction

Solistes: Sandrine François,

Jean-Marc Boissiere, flûte

À l’issue du concert le Château Bouscaut, Cru Classé de Graves offrira une dégustation de ses vins..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

1477 Avenue de Toulouse Château Bouscaut

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Virtuoso musicians and a French film legend set against a backdrop of Bordeaux châteaux: perfect summer evenings with the Rencontres Musicales Internationales des Graves and its 23rd edition – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

21 July, CONCERT « SALZBURG, CITY OF MOZART

The city where Wolferl (as he was lovingly nicknamed by his parents) was born and grew up, Salzburg is the Mozarttian city.

W-A Mozart – Divertissement for strings in D Major K. 136, in F Major K. 138

Devienne – Symphonie concertante for two flutes and strings in G Major

W-A Mozart – Serenade « Little Night Music

With: String Ensemble Opus23,

Vincent Balse, conductor

Soloists: Sandrine François,

Jean-Marc Boissiere, flute

After the concert, Château Bouscaut, a Graves Cru Classé, will be offering a tasting of its wines.

Músicos virtuosos y una leyenda del cine francés en el marco de los castillos bordeleses: veladas de verano perfectas con los Rencontres Musicales Internationales des Graves y su 23ª edición – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

21 de julio, CONCIERTO « SALZBURGO, CIUDAD DE MOZART

La ciudad donde nació y creció Wolferl (como le apodaban cariñosamente sus padres), Salzburgo, es la ciudad mozartiana.

W-A Mozart – Divertissement para cuerdas en re mayor K. 136, en fa mayor K. 138

Devienne – Sinfonía concertante para dos flautas y cuerdas en sol mayor

W-A Mozart – Serenata « Pequeña Música Nocturna

Con: Conjunto de cuerda Opus23,

Vincent Balse, director

Solistas: Sandrine François,

Jean-Marc Boissiere, flauta

Tras el concierto, Château Bouscaut, un Graves Cru Classé, ofrecerá una degustación de sus vinos.

Virtuose Musiker und eine französische Filmlegende inmitten der Schlösser von Bordeaux: Perfekte Sommerabende mit den Rencontres Musicales Internationales des Graves und ihrer 23. Ausgabe? DURCH DIE ZAUBERHAFTEN STÄDTE.

Am 21. Juli, KONZERT « SALZBURG, STADT MOZARTS »

Salzburg, die Stadt, in der Wolferl (wie er von seinen Eltern liebevoll genannt wurde) geboren wurde und aufwuchs, ist die Mozartstadt

W-A Mozart ? Divertissement für Streicher in D-Dur KV 136, in F-Dur KV 138

Devienne ? Konzertante Symphonie für zwei Flöten und Streicher in G-Dur

W-A Mozart ? Serenade « Kleine Nachtmusik »?

Mit: Opus23 Streicherensemble,

Vincent Balse, Leitung

Solisten: Sandrine François,

Jean-Marc Boissiere, Flöte

Im Anschluss an das Konzert bietet das Château Bouscaut, Cru Classé de Graves, eine Weinprobe an.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Montesquieu