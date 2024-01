Conférence : projection du film « L’être animal » 1476 Rue Charretière Heurteauville, vendredi 23 février 2024.

Heurteauville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23 20:30:00

Film tourné essentiellement dans la forêt du Rouvray au sud de Rouen. De nombreux animaux sauvages y vivent et leur présence est souvent insoupçonnée. Quelles relations au monde animal avons-nous ? Crainte, attirance, domination, émerveillement..? L’auteur nous propose un autre regard sur la beauté de leurs comportements et sur leur rôle en faveur du milieu forestier et des autres animaux. Un temps d’échanges suivra la projection du film.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par l’association Scénarios Ethiques et Thoc

Film tourné essentiellement dans la forêt du Rouvray au sud de Rouen. De nombreux animaux sauvages y vivent et leur présence est souvent insoupçonnée. Quelles relations au monde animal avons-nous ? Crainte, attirance, domination, émerveillement..? L’auteur nous propose un autre regard sur la beauté de leurs comportements et sur leur rôle en faveur du milieu forestier et des autres animaux. Un temps d’échanges suivra la projection du film.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par l’association Scénarios Ethiques et Thoc

.

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine