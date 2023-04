Sortie nature en canoë-kayak 1476 Rue Charretière, 27 août 2023, Heurteauville.

Embarquez pour une expérience inédite ! Accompagné d’un guide nature, explorez cette zone humide en canoë et découvrez une faune, une flore et des paysages insoupçonnés. Prévoir vêtements de rechange.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par le Département et le Club Nautique Caudebec 76.

2023-08-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-27 . .

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



Embark on a unique experience! Accompanied by a nature guide, explore this wetland by canoe and discover unsuspected fauna, flora and landscapes. Bring a change of clothes.

RDV parking lot of the site, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animated by the Department and the Club Nautique Caudebec 76

¡Embárquese en una experiencia única! Acompañado por un guía de naturaleza, explore este humedal en canoa y descubra fauna, flora y paisajes insospechados. Traiga una muda de ropa.

Aparcamiento RDV del lugar, 1476 rue de la Charretière en Heurteauville.

Organizado por el Departamento y el Club Nautique Caudebec 76

Machen Sie sich auf zu einer ganz neuen Erfahrung! In Begleitung eines Naturführers erkunden Sie dieses Feuchtgebiet mit dem Kanu und entdecken eine ungeahnte Fauna, Flora und Landschaft. Bringen Sie Kleidung zum Wechseln mit.

RDV Parkplatz des Gebiets, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Organisiert vom Département und dem Club Nautique Caudebec 76

Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité