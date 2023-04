Découverte des oiseaux d’eau pour les tout-petits 1476 Rue Charretière, 24 août 2023, Heurteauville.

Venez découvrir le monde des oiseaux aquatiques à hauteur des tout-petits… Par des activités sensorielles et créatives ils vont éveiller leur curiosité, cultiver leur émerveillement et leur lien avec la nature.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande.

2023-08-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-24 11:00:00. .

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the world of aquatic birds at the level of the little ones… Through sensory and creative activities they will awaken their curiosity, cultivate their wonder and their link with nature.

RDV parking lot of the site, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animated by the Parc naturel régional des boucles de la Seine normande

Venga a descubrir el mundo de las aves acuáticas a la altura de los más pequeños… A través de actividades sensoriales y creativas despertarán su curiosidad, cultivarán su asombro y su conexión con la naturaleza.

Aparcamiento RDV del recinto, 1476 rue de la Charretière en Heurteauville.

Organizado por el Parc naturel régional des boucles de la Seine normande

Entdecken Sie die Welt der Wasservögel auf Augenhöhe mit den Kleinsten… Durch sensorische und kreative Aktivitäten werden sie ihre Neugierde wecken, ihr Staunen kultivieren und ihre Verbindung zur Natur stärken.

RDV Parkplatz der Anlage, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animiert vom regionalen Naturpark der Seine-Normandie-Schleifen (Parc naturel régional des boucles de la Seine normande)

