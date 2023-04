Découverte des plantes sauvages comestibles 1476 Rue Charretière, 20 août 2023, Heurteauville.

A l’aide de tous vos sens venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages de la tourbière d’Heurteauville. Animation clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par Pissenlit & Compagnie.

2023-08-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-20 . .

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



With the help of all your senses, come and discover the culinary and medicinal virtues of the wild plants of the Heurteauville bog. Animation closed by the tasting of a wild snack.

RDV parking lot of the site, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animated by Pissenlit & Compagnie

Descubra con todos los sentidos las virtudes culinarias y medicinales de las plantas silvestres de la turbera de Heurteauville. El acto finalizará con un aperitivo silvestre.

Aparcamiento RDV del lugar, 1476 rue de la Charretière en Heurteauville.

Organiza Pissenlit & Compagnie

Entdecken Sie mit all Ihren Sinnen die kulinarischen und medizinischen Vorzüge der wilden Pflanzen aus dem Torfmoor von Heurteauville. Die Veranstaltung endet mit der Verkostung eines wilden Snacks.

RDV Parkplatz der Stätte, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Unter der Leitung von Pissenlit & Compagnie

Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité