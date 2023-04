Balade méditative – 6km 1476 Rue Charretière, 25 juin 2023, Heurteauville.

Marcher en conscience au cœur de Dame Nature, prendre le temps. S’initier par des mouvements simples à des pratiques méditatives et laisser s’exprimer sa voix(e). Prévoir un tapis de sol.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par l’Envol du Phénix.

2023-06-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. .

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



Walk with awareness in the heart of Mother Nature, take time. Initiate yourself with simple movements to meditative practices and let your voice be heard. Bring a mat.

RDV parking lot of the site, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animated by l?Envol du Phénix

Camina con conciencia en el corazón de la Madre Naturaleza, tómate tu tiempo. Iníciate con movimientos sencillos a las prácticas meditativas y deja que se oiga tu voz. Trae una esterilla.

Aparcamiento RDV del lugar, 1476 rue de la Charretière en Heurteauville.

Organizado por Envol du Phénix

Bewusst im Herzen von Mutter Natur spazieren gehen, sich Zeit nehmen. Durch einfache Bewegungen in meditative Praktiken einführen und die Stimme sprechen lassen. Bringen Sie eine Matte mit.

RDV Parkplatz des Ortes, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Unter der Leitung von l’Envol du Phénix

Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité