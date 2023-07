Concert Chez Hélène : Matronome 147 rue Robert Doisneau Théminettes, 11 août 2023, Théminettes.

Théminettes,Lot

Reprise de chansons françaises par ce groupe de musique Lotois. Des reprises de chansons connues de Brassens, Brel et Souchon en passant par Téléphone, Louise Attaque, Vianney….

2023-08-11 19:00:00 fin : 2023-08-11 . .

147 rue Robert Doisneau Chez Hélène, Café Restaurant

Théminettes 46120 Lot Occitanie



Reprise of French songs by this music group from Lot. Covers of well-known songs from Brassens, Brel and Souchon to Téléphone, Louise Attaque, Vianney…

Versiones de canciones francesas de este grupo musical del Lot. Versiones de canciones conocidas, desde Brassens, Brel y Souchon hasta Téléphone, Louise Attaque, Vianney…

Coverversionen französischer Chansons von dieser Musikgruppe aus Lotois. Coverversionen bekannter Lieder von Brassens, Brel und Souchon über Téléphone, Louise Attaque, Vianney…

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Figeac