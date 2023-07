Concert Chez Hélène : Voodoo Child 147 rue Robert Doisneau Théminettes, 4 août 2023, Théminettes.

Théminettes,Lot

Un cocktail d’énergie et de bonne humeur pour une ambiance torride, trio de reprises

rock-funk ; Clapton, ZZ Top, James Brown, RollingStones, Stevie Wonder…etc, des standards dansants connus de tous..

2023-08-04 19:00:00 fin : 2023-08-04 . .

147 rue Robert Doisneau Chez Hélène, Café Restaurant

Théminettes 46120 Lot Occitanie



A cocktail of energy and good mood for a hot atmosphere, trio of covers

rock-funk; Clapton, ZZ Top, James Brown, RollingStones, Stevie Wonder…etc, dancing standards known by all.

Un cóctel de energía y buen humor para un ambiente caluroso, un trío de covers

rock-funk; Clapton, ZZ Top, James Brown, RollingStones, Stevie Wonder…etc, estándares bailables conocidos por todos.

Ein Cocktail aus Energie und guter Laune für eine heiße Atmosphäre, Trio mit Coverversionen

rock-Funk; Clapton, ZZ Top, James Brown, RollingStones, Stevie Wonder…etc, tanzbare Standards, die jeder kennt.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Figeac