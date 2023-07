Concert Chez Hélène : DJ Taxi 147 rue Robert Doisneau Théminettes, 14 juillet 2023, Théminettes.

Théminettes,Lot

Le café restaurant chez Hélène vous convie à un concert avec DJ Taxi.

Soirée années 80 mais pas que ! Un peu de 70, 80, 90 et jusqu’à aujourd’hui!.

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . .

147 rue Robert Doisneau Chez Hélène, Café Restaurant

Théminettes 46120 Lot Occitanie



The café restaurant chez Hélène invites you to a concert with DJ Taxi.

An 80s evening, but not just that! A bit of the 70s, 80s, 90s and right up to the present day!

El café restaurante chez Hélène le invita a un concierto con DJ Taxi.

Una velada ochentera, ¡pero no sólo eso! Un poco de los años 70, 80, 90 y hasta nuestros días

Das Café-Restaurant chez Hélène lädt Sie zu einem Konzert mit DJ Taxi ein.

Ein Abend in den 80er Jahren, aber nicht nur! Ein bisschen 70er, 80er, 90er und bis heute!

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Figeac