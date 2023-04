Inauguration d’Eugène à Eugénie-les-Bains 147 Rue René Vielle, 8 avril 2023, Eugénie-les-Bains.

Inauguration d’Eugène le Gorille, le Samedi 8 avril 2023 à 11h, à Eugénie-les-Bains en présence de l’artiste Joël VALLON alias DJO

Je mesure 4 mètres de long et 2,80 mètres de haut pour un poids de 800 kilos.

J’ai été réalisé, au terme de 4 mois de travail à froid du métal à la force du poignet de Djo, assisté d’une pince multiprise, de 3400 mètres de fer à béton.

Mon prénom provient du grec εὐγενής (eugenes), signifiant « noble » ou « bien-né », et je suis honoré d’être accueilli ici, à Eugénie (-les-Bains), forme féminine de mon prénom, pour vous annoncer la thématique du Festival Arts en Vies 2023 :

« Retour aux Sources ».

Plus d’informations au 06 04 15 49 99..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 14:00:00. .

147 Rue René Vielle office de tourisme eugenie

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of Eugène le Gorille, Saturday, April 8, 2023 at 11 am, in Eugénie-les-Bains in the presence of the artist Joël VALLON alias DJO

I am 4 meters long and 2,80 meters high for a weight of 800 kilos.

I was made, after 4 months of cold work of the metal with the strength of Djo’s wrist, assisted by a pliers, of 3400 meters of concrete iron.

My first name comes from the Greek ??????? (eugenes), meaning « noble » or « well-born », and I am honored to be welcomed here, in Eugenie (-les-Bains), the feminine form of my first name, to announce the theme of the Festival Arts en Vies 2023:

» Return to the Sources « .

More information at 06 04 15 49 99.

Inauguración de Eugène le Gorille, el sábado 8 de abril de 2023 a las 11h, en Eugénie-les-Bains en presencia del artista Joël VALLON alias DJO

Mido 4 metros de largo y 2,80 metros de alto y peso 800 kilos.

Me fabricaron, tras 4 meses de trabajo del metal en frío con la fuerza de la muñeca de Djo, ayudado por unos alicates, a partir de 3400 metros de hierro hormigonado.

Mi nombre de pila procede del griego ??????? (eugenes), que significa « noble » o « bien nacido », y me siento honrado de ser recibido aquí, en Eugénie (-les-Bains), la forma femenina de mi nombre de pila, para anunciar el tema del Festival Arts en Vies 2023:

« Retorno a las fuentes ».

Más información en el 06 04 15 49 99.

Einweihung von Eugene, dem Gorilla, am Samstag, den 8. April 2023 um 11 Uhr in Eugénie-les-Bains in Anwesenheit des Künstlers Joël VALLON alias DJO

Ich bin 4 Meter lang, 2,80 Meter hoch und wiege 800 Kilogramm.

Ich wurde in viermonatiger Kaltbearbeitung von Metall aus 3400 Metern Betonstahl mit der Kraft von Djos Handgelenk und einer Mehrfachzange hergestellt.

Mein Vorname stammt aus dem Griechischen ??????? (eugenes) und bedeutet « edel » oder « wohlgeboren », und ich fühle mich geehrt, hier in Eugénie (-les-Bains), der weiblichen Form meines Vornamens, willkommen geheißen zu werden, um Ihnen das Thema des Festivals Arts en Vies 2023 anzukündigen:

» Retour aux Sources » (Rückkehr zu den Wurzeln).

Weitere Informationen erhalten Sie unter 06 04 15 49 99.

Mise à jour le 2023-03-29 par OT Aire sur l’Adour