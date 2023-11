Soirée Beaujolais 147 Route de Fontevraud Roiffé Catégories d’Évènement: Roiffé

Vienne Soirée Beaujolais 147 Route de Fontevraud Roiffé, 16 novembre 2023, Roiffé. Roiffé,Vienne Soirée conviviale consacrée à la dégustation du Beaujolais.

Sur réservation – places limitées.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

147 Route de Fontevraud

Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A convivial evening of Beaujolais wine tasting.

On reservation – limited places Una agradable velada de degustación de vinos de Beaujolais.

Reserva obligatoria – plazas limitadas Geselliger Abend, der der Verkostung des Beaujolais gewidmet ist.

Mit Reservierung – begrenzte Plätze Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais Détails Catégories d’Évènement: Roiffé, Vienne Autres Lieu 147 Route de Fontevraud Adresse 147 Route de Fontevraud Ville Roiffé Departement Vienne Lieu Ville 147 Route de Fontevraud Roiffé latitude longitude 47.15928;0.04922

147 Route de Fontevraud Roiffé Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roiffe/