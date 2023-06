Vide Grenier 1462 route de Pratdessus Sarbazan, 11 juin 2023, Sarbazan.

Sarbazan,Landes

Après avoir fait le grand nettoyage de printemps dans les foyers, l’APE de Sarbazan vous offre l’occasion de se retrouver pour un vide-grenier.

Buvette et restauration sur place.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

1462 route de Pratdessus Equit Lulu

Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



After spring-cleaning our homes, the APE de Sarbazan offers you the chance to get together for a garage sale.

Refreshments and catering on site

Después de la limpieza de primavera de todos los hogares, el APE de Sarbazan le ofrece la oportunidad de reunirse para una venta de garaje.

Refrescos y comida in situ

Nach dem Frühjahrsputz in den Haushalten bietet Ihnen die EV von Sarbazan die Gelegenheit, sich zu einem Flohmarkt zu treffen.

Getränke und Speisen vor Ort

