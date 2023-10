JOURNÉE DES ATELIERS À L’ATELIER 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul, 14 octobre 2023, Toul.

Toul,Meurthe-et-Moselle

Les résidents de l’Atelier vous invitent à la journée « Des Ateliers à l’Atelier » en vous proposant un concentré … d’ateliers qui vous plongeront dans l’univers de l’artisanat et de la création allant du manga au verre fusionné ou vitrail Tiffany, du modelage de la pâte polymère à l’art floral, de l’apprentissage de l’instrument musical kalimba à la céramique ou encore à la réalisation d’un abat-jour !

Pour plus de renseignements sur la journée « Des Ateliers à l’Atelier » n’hésitez pas à contacter les créateurs/artisans ou suivre l’évènement facebook de l’Atelier ! Vous n’êtes pas disponible à cette date … pas de souci ! Les résidents proposent une série de dates d’ateliers durnat toute l’année. Demandez les programmes !!!!. Tout public

Samedi 2023-10-14

146 rue Pierre-Aimé Bouge Espace Dedon – Travée 4

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



L’Atelier’s residents invite you to « Des Ateliers à l’Atelier », a day of concentrated workshops that will plunge you into the world of crafts and creation, from manga to fused glass or Tiffany stained glass, from polymer clay modeling to floral art, from learning to play the musical instrument kalimba to ceramics or even making a lampshade!

For more information on the « Des Ateliers à l’Atelier » day, please contact the creators/artisans or follow the Atelier facebook event! If you’re not available on this date… don’t worry! Residents offer a series of workshop dates throughout the year. Ask for the programs !!!!

Los residentes de l’Atelier le invitan a « Des Ateliers à l’Atelier », una jornada de talleres concentrados que le sumergirán en el mundo de la artesanía y la creación, desde el manga hasta el vidrio fundido o las vidrieras Tiffany, desde el modelado de arcilla polimérica hasta el arte floral, desde el aprendizaje del instrumento musical kalimba hasta la cerámica o ¡incluso la fabricación de una pantalla de lámpara!

Para más información sobre la jornada « Des Ateliers à l’Atelier », no dude en ponerse en contacto con los creadores/artesanos o siga el evento del Atelier en facebook Si no estás disponible en esta fecha… ¡no se preocupe! Los residentes ofrecen una serie de fechas de talleres a lo largo del año. ¡¡¡¡Solicite los programas !!!!

Die Bewohner des Ateliers laden Sie zum Tag « Des Ateliers à l’Atelier » ein und bieten Ihnen ein Konzentrat … von Workshops, die Sie in die Welt des Handwerks und der Kreativität eintauchen lassen, von Manga über Fusionsglas oder Tiffany-Glasmalerei, vom Modellieren mit Polymerpaste bis zur Blumenkunst, vom Erlernen des Musikinstruments Kalimba bis zur Keramik oder auch der Herstellung eines Lampenschirms!

Für weitere Informationen über den Tag « Des Ateliers à l’Atelier » wenden Sie sich bitte an die Designer/Kunsthandwerker oder verfolgen Sie die Facebook-Veranstaltung des Ateliers! Sie sind an diesem Tag nicht verfügbar … kein Problem! Die Bewohner bieten das ganze Jahr über eine Reihe von Workshop-Terminen an. Fordern Sie die Programme an !!!!

