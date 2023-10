LE MARCHÉ DE L’ATELIER 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul, 3 octobre 2023, Toul.

Toul,Meurthe-et-Moselle

L’Atelier & la brasserie cheval lancent les marchés mensuels.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits locaux, dans une ambiance conviviale.

Chaque premier mardi du mois, retrouvez les résidents de l’Atelier & des producteurs et artisans locaux tout en profitant de l’ouverture du bar de la brasserie cheval.. Tout public

Mardi 2023-10-03 17:00:00 fin : 2023-10-03 20:00:00. 0 EUR.

146 rue Pierre-Aimé Bouge Espace Dedon

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



L’Atelier & la brasserie cheval launch monthly markets.

A not-to-be-missed event for lovers of local produce, in a convivial atmosphere.

Every first Tuesday of the month, meet the residents of L’Atelier & local producers and craftsmen, while enjoying the opening of the Brasserie Cheval bar.

L’Atelier & la brasserie cheval lanzan sus mercados mensuales.

Una cita ineludible para los amantes de los productos locales, en un ambiente acogedor.

Cada primer martes de mes, conozca a los residentes de l’Atelier y a los productores y artesanos locales, mientras disfruta de la apertura del bar de la brasserie cheval.

L’Atelier & la brasserie cheval führen die Monatsmärkte ein.

Ein unumgänglicher Termin für Liebhaber lokaler Produkte in einer geselligen Atmosphäre.

Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich die Bewohner des Ateliers & lokale Produzenten und Handwerker, während die Bar der Brasserie cheval geöffnet ist.

