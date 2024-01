“Vivre avec la neige” par Lucas Humbert 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon, mardi 27 février 2024.

Prémanon Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 19:00:00

fin : 2024-02-27 20:30:00

La neige, élément structurant de notre paysage, du mode de vie montagnard et polaire et de notre économie, a toujours eu un fort pouvoir d’attraction et une profonde symbolique, liés aux sports d’hiver et aux fêtes de noël.

Mais au fait que sait-on de la neige?

Nous évoquerons ensemble comment elle se forme et comment elle évolue, nous parlerons de ses supers-pouvoirs, mais aussi des contraintes qui sont liées à sa présence !

Bien sûr, je vous parlerai des adaptations mises en place par les êtres vivants pour vivre avec la neige, mais aussi et pour terminer, des perspectives et des évolutions possibles d’un monde possiblement moins enneigé que par le passé.

Par Lucas Humbert, accompagnateur en moyenne montagne et guide-conférencier.

146 Rue de la Croix de la Teppe Espace des Mondes Polaires

Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté



