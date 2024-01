Ciné-givré « Into the ice » 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon, mercredi 28 février 2024.

Prémanon Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 17:00:00

fin : 2024-02-28

Into the ice, Lars OSTENFELD (Hansen&Pedersen,Kloos & Co. Medien/2022)

Aux confins gelés du Groenland, trois glaciologues téméraires et passionné·e·s explorent le cœur des glaces pour répondre à l’une des interrogations les plus pressantes de notre époque : à quelle vitesse fond la calotte polaire ? Un film d’aventure édifiant qui porte sur l’un des défis majeurs de notre futur proche : la montée inéluctable des eaux. (Aurélien Marsais – Visions du Réel)

Film en VO sous-titré

Durée : 85 minutes.

Plus d’informations sur notre site.

EUR.

146 Rue de la Croix de la Teppe Espace des Mondes Polaires

Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par COORDINATION JURA