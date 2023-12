NOËL DE JADIS 146 Route de Grainval Saint-Léonard, 1 décembre 2023, Saint-Léonard.

Saint-Léonard,Seine-Maritime

le vendredi 15 décembre 2023 à partir de 20h30

Entrée libre avec participation au chapeau

Réservation au 06 60 82 46 19.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

146 Route de Grainval

Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie



? Friday, December 15, 2023 from 8:30pm

Free admission with a hat-trick

Reservations on 06 60 82 46 19

viernes 15 de diciembre de 2023 a partir de las 20.30 horas

Entrada gratuita con una contribución por sombrero

Reserva en el 06 60 82 46 19

? am Freitag, den 15. Dezember 2023 ab 20:30 Uhr

Freier Eintritt mit Hutbeteiligung

Reservierung unter 06 60 82 46 19

Mise à jour le 2023-11-28 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp