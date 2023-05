CONCERT avec le Chœur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime. 146 Route de Grainval, 15 octobre 2023, Saint-Léonard.

Saint-Léonard,Seine-Maritime

CONCERT avec le Chœur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime.

Le dimanche 15 octobre 2023 à 16h00

Chapelle de Grainval – 146 route de Grainval, à Saint-Léonard

Entrée avec libre participation du chapeau

Réservation au 06 60 82 46 19.

146 Route de Grainval Chapelle de Grainval

Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie



CONCERT with Ch?ur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime.

? Sunday, October 15, 2023 at 4:00 pm

? Chapelle de Grainval – 146 route de Grainval, Saint-Léonard

? Admission with free participation of the hat

Reservations on 06 60 82 46 19

CONCIERTO con el Coro Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime.

? Domingo 15 de octubre de 2023 a las 16:00

? Chapelle de Grainval – 146 route de Grainval, Saint-Léonard

? Entrada con participación libre del sombrero

Reserva en el 06 60 82 46 19

KONZERT mit dem Ch?ur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime.

? Am Sonntag, den 15. Oktober 2023 um 16:00 Uhr

? Chapelle de Grainval – 146 route de Grainval, in Saint-Léonard

? Eintritt mit freier Beteiligung des Hutes

Reservierung unter 06 60 82 46 19

