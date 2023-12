Don du sang 146 Route de Compostelle Salles, 1 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Une nouvelle collecte de sang est organisée à la salle des fêtes de Lavignolle le 13/12 qui se déroulera sur RDV via le lien https://efs.link/hRNvi

Météo du sang : Actuellement le niveau des réserves de sang est fragile, alors nous comptons sur vous !!!

Le saviez-vous ?

Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients.

1000 dons par jour sont nécessaires en Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 19:00:00. .

146 Route de Compostelle

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A new blood drive is being organized at the Lavignolle village hall on 13/12, which will take place by appointment via the link https://efs.link/hRNvi

Blood weather: At present, blood reserves are fragile, so we’re counting on you!

Did you know?

In emergency situations, blood bags must be available in less than half an hour to avoid harming patients? health.

1,000 donations a day are needed in the Nouvelle-Aquitaine region to treat patients.

El 13/12 se organiza una nueva campaña de donación de sangre en el salón del pueblo de Lavignolle, previa cita en el enlace https://efs.link/hRNvi

Meteorología sanguínea: En estos momentos, el nivel de reservas de sangre es frágil, ¡así que contamos contigo!

¿Lo sabías?

En situaciones de emergencia, la sangre debe estar disponible en menos de media hora para no perjudicar la salud de los pacientes.

en la región de Nouvelle-Aquitaine se necesitan 1.000 donaciones al día para tratar a los pacientes.

Am 13.12. findet im Festsaal von Lavignolle eine neue Blutspendeaktion statt, die nach vorheriger Anmeldung über den Link https://efs.link/hRNvi abgehalten wird

Blutwetter: Derzeit ist der Stand der Blutreserven fragil, daher zählen wir auf Sie!

Wussten Sie schon?

In Notsituationen müssen Blutkonserven innerhalb einer halben Stunde verfügbar sein, um die Gesundheit der Patienten nicht zu gefährden.

in der Region Nouvelle-Aquitaine werden täglich 1000 Blutspenden benötigt, um kranke Menschen zu versorgen.

