Vide grenier APE Lavignolle 146 Route de Compostelle Salles, 10 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Vide grenier de 9h à 17h dans la salle des fêtes de Lavignolle et sur le parking.

Boissons chaudes, crêpes sur place.

Inscription avant le 4 décembre..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

146 Route de Compostelle

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flea market from 9am to 5pm in the Lavignolle village hall and parking lot.

Hot drinks and crêpes available.

Registration by December 4.

Mercadillo de 9.00 a 17.00 h en el ayuntamiento y el aparcamiento de Lavignolle.

Bebidas calientes y crepes.

Inscripciones hasta el 4 de diciembre.

Flohmarkt von 9:00 bis 17:00 Uhr in der Festhalle von Lavignolle und auf dem Parkplatz.

Heiße Getränke, Crêpes vor Ort.

Anmeldung vor dem 4. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre